BASKET – L’HAPPYCASA VINCE E ADESSO SPAZIO AI PLAYOFF!

Basket: la Happy Casa vince contro Trieste. Adesso si pensa ai playoff contro Bologna.

Piu’ che la vittoria oggi era interessante vedere con chi la Happy Casa Brindisi fosse accoppiata nel primo turno playoff. La squadra di Vitucci ha vinto contro Trieste per 92 a 70.

Sabato prossimo, quindi, primo quarto di finale sul campo di Bologna, cioe’ seconda contro settima. Vitucci ha schierato in avvio Mascolo, Riismaa, Harrison, Perkins e Burnell. In casa Trieste, seguita da 50 tifosi a caccia della salvezza, Campogrande, Bartley, Lever, Ruzzier e Terry. Parte forte Brindisi con un parziale di 13 a 4, grazie alle triple dei lunghi Burnell, Perkins e Riismaa. Reagisce bene la squadra friulana e piazza un controbreak di 8 a 0. La gara e’ molto bella. Sul finire fel tempino, la squadre biancazzurra allunga e chiude al primo intervallo avanti per 26 a 21. Perkins gran mattatore. Avvio del secondo quarto ancora molto determinato da parte del team di casa. 9 a 5 il parziale dei primi 2 min. e mezzo. Trieste non e’ più precisa come nel primo quarto, ma la Happy Casa non ne approfitta per dare la spallata richiesta. A meta gara Brindisi avanti per 51 a 40. Pieno controllo del match anche nel terzo quarto per la Happy Casa. Burnell e compagni riescono a contenere al meglio i tentativi di rimonta dei triestini. Le percentuali al tiro scendono, come lo spettacolo. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 70 a 53. Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Brindisi, che ritrova lo smalto migliore, vince per 92 a 70 e sabato sfiderà nel primo turno playoff, in trasferta, la Virtus Bologna. Si replica sempre a Bologna lunedi. Giovedì 18 si gioca a Brindisi.

foto Vincenzo Tasco