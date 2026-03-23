Basket Minors DR3 – La Robur vince e si conferma al secondo posto

La Robur Brindisi, marchiata Resin Piping, supera il Galatina per 64-62 al termine di una sfida combattutissima per tutti i 40 minuti, conquistando la decima vittoria nelle ultime undici gare grazie a una rimonta dal -15.

I brindisini consolidano così il secondo posto nel girone C del campionato di DR3, a pari punti con Taranto. Il prossimo weekend sarà decisivo anche sugli altri campi, con lo scontro diretto tra Alberobello e Taranto: Alberobello, quarta forza del campionato, insegue a due lunghezze, mentre i posti utili per i playoff promozione sono quattro.

La squadra di coach Luca Isidoro tornerà in campo domenica 29 marzo alle ore 19.30, in trasferta contro la Vis Nova Manduria, ultima in classifica. Un’occasione importante per tentare l’allungo decisivo e avvicinare concretamente l’accesso alla fase finale del campionato regionale.

L’avvio di gara non è favorevole alla Robur, che fatica a trovare ritmo offensivo e paga percentuali basse al tiro. Galatina, al contrario, parte con grande efficacia, soprattutto dall’arco, chiudendo il primo quarto avanti 17-14.

Nel secondo periodo gli ospiti continuano a imporre il proprio gioco, arrivando fino al +15 (18-33). Dopo il timeout, però, Brindisi reagisce con un parziale che riapre la partita, andando all’intervallo lungo sul 31-38.

Al rientro dagli spogliatoi la gara si fa più equilibrata: la Robur alza l’intensità difensiva, limitando le soluzioni da tre punti degli avversari. Il terzo quarto è il primo vinto dai padroni di casa (14-13), ma il punteggio resta favorevole a Galatina sul 49-45.

Nell’ultimo periodo la Robur cresce sul piano fisico e completa la rimonta, trovando il primo vantaggio sul 54-52. Il finale è però incandescente, con continui sorpassi e controsorpassi. A 24 secondi dalla sirena, Galatina impatta sul 62-62 dalla lunetta.

Dopo il timeout, Brindisi gestisce al meglio l’ultimo possesso e trova il canestro del definitivo 64-62 a 4 secondi dalla fine. Senza più timeout, Galatina non riesce a costruire un tiro efficace e fallisce la conclusione dalla lunga distanza.

Nonostante una serata complicata, la Robur porta a casa due punti pesantissimi, confermandosi tra le protagoniste della Divisione Regionale in vista dell’ultimo impegno prima della pausa pasquale.

Nel post-partita, coach Luca Isidoro ha commentato:

“La partita è stata impegnativa come ci aspettavamo, perché per Galatina probabilmente era l’ultima occasione per agganciare i playoff. Questa gara ha dimostrato ancora una volta l’unità del nostro gruppo: pur con percentuali basse e qualche errore di troppo, siamo rimasti sempre concentrati. Anche sotto di 15 abbiamo continuato a credere nel nostro gioco, alzando l’intensità difensiva.

Nel finale siamo stati bravi e anche fortunati ad avere l’ultimo possesso e a sfruttarlo. Ora attenzione alle prossime tre partite, che definiranno la griglia di partenza: vincendole tutte potremmo consolidare definitivamente il secondo posto. Pensiamo però a una gara alla volta.”