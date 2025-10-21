Basket – Mouaha convocato in Nazionale camerunense. Doppia variazione di calendario per la Valtur Brindisi

SPOSTATI I MATCH CONTRO MESTRE E RIETI ORIGINARIAMENTE PREVISTI NEL MESE DI NOVEMBRE.
Si comunica che l’atleta biancoazzurro Aristide Mouaha è stato convocato in Nazionale Camerunense in vista della prossima finestra di novembre dedicata agli impegni delle nazionali.
A seguito della sua indisponibilità, il calendario della Valtur Brindisi subirà una doppia variazione di partite valevoli per il campionato di Serie A2.
Quattordicesima giornata: Valtur Brindisi-Gemini Mestre, originariamente prevista mercoledì 26 novembre, è stata spostata alle ore 20:30 di mercoledì 3 dicembre 2025 al PalaPentassuglia.
Quindicesima giornata: Real Sebastiani Rieti-Valtur Brindisi, originariamente prevista domenica 30 novembre, è stata spostata a mercoledì 17 dicembre ore 21:00 al PalaSojourner.