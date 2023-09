BASKET – NEL “PENTASSUGLIA” L’HAPPYCASA BATTE NAPOLI

Basket. Trofeo Pentassuglia. La Happy Casa batte Napoli.

Prime gare amichevoli della Happy casa Brindisi sul proprio parquet. Questa sera, infatti, prima giornata del Trofeo “Pentassuglia”. La Happy Casa Brindisi ha incontrato la Gevi Napoli. Ha vinto la squadra brindisina per 94 a 89. Tanti ottimi spunti individuali per i biancazzurri, ma anche tante situazioni da correggere, soprattutto in difesa. Coach Corbani ha schierato per la Happy Casa Morris, Riisma, Laszewski, Senglin, Johnson. Assente Bayehe. Napoli, totalmente rinnovata, ha risposto in avvio con Pullen, Zubcic, Sokolowski, Jarkowski, Owens. Parte forte Brindisi con le triple di Riisma e Senglin. Ma risponde subito Napoli con le triple di Zubcic e Jaworski. Canestri a ripetizione sui due fronti con buone percentuali nel tiro da 3 punti. Sul finire del tempino Brindisi riesce ad allungare e a mettere un po’ di distacco tra le squadre. Punteggio molto alto al primo intervallo, 29 a 22 per la Happy Casa.

Buone le prove in casa Brindisi di Morris, Senglin e Riisma. Nel secondo quarto sivsegna di meno e scendono le percentuali da 3 punti. Il gioco e’ veloce ma a volte impreciso. La Happy Casa mantiene un leggero vantaggio. A metà tempino Brindisi avanti per 35 a 31. I due allenatori, Corbani e Milicic, fanno ruotare molto i giocatori sul campo, confermando di avere panchine lunghe. Nella seconda parte del tempino di torna a segnarr. Anche in questo tempino Brindisi prova ad allungare nel finale. Riisma e Morris mattatori da 3 punti. Ma Napoli resiste e recupera. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 46 a 45. Equilibrio anche nella seconda metà di gara. Nessuna delle due formazioni però ga prevalso nettamente sull’altra, arrivando cosi’ punto a punto sulla sirena. Alla fine ha vinto la Happy Casa Brindisi per 94 a 89. Sabato l’altra gara tra Napoli e gli ungheresi del Falco Szombathely. Domenica Happy Casa -Falco Szombathely.