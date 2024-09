Basket – Nel piazzale Lenio Flacco la presentazione della Valtur Brindisi

Su un campo di basket realizzato nel piazzale Lenio Flacco di Brindisi, simile a quello del 3vs3 delle Olimpiadi di Parigi, si e’ svolta la presentazione della squadra della Valtur basket Brindisi che prenderà’ parte al prossimo campionato di A2. Tanta gente presente e tantissimi tifosi della curva sud che hanno acclamato a gran voce coach Piero Bucchi, tornato a Brindisi dopo alcuni anni. A lui i tifosi hanno chiesto di riportare la squadra in A1. Presenti le massime autorità civili e militari al fianco del sindaco Giuseppe Marchionna e al presidente Nando Marino. L’avvio del campionato non sarà’ dei più’ semplici visto che Brindisi giocherà’ nelle prime 11 partite sette volte in trasferta. La squadra sta facendo un buon rodaggio in queste prime gare amichevoli e domani sera esordio in casa per il Memorial Pentassuglia contro Rieti. Si è’ infortunato Ndzie ma lo staff sanitario guidato dai dottori Orgiani e Furioso lo riporterà velocemente sul parquet. La serata è’ stata condotta dal collega Mino Taveri.