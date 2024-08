Basket – Nella Dinamo ancora un innesto nello staff tecnico: Daniele De Stradis sarà il nuovo assistente allenatore

Siamo entusiasti di annunciare l’ingresso di Daniele De Stradis nello staff tecnico della Dinamo Basket Brindisi come assistente allenatore per la stagione 2024/2025. Daniele porterà la sua vasta esperienza e passione per la pallacanestro, affiancando coach Cristofaro nella guida della nostra squadra.

Daniele ha iniziato a giocare a pallacanestro all’età di cinque anni muovendo i primi passi nel settore giovanile della New Basket Brindisi, per poi proseguire con l’Eagles Basket Brindisi dove ha militato nei campionati di Serie D e Serie C.

Nel 2013 ha avviato la sua carriera da allenatore nell’Enel Basket Brindisi, ricoprendo il ruolo di assistente allenatore per le categorie U17 e DNG, sotto la guida dei coach Laghezza e Giarletti con i quali ha maturato due stagioni di successi e crescita. Successivamente, nel 2017, si è trasferito a Trento per motivi di lavoro e qui ha collaborato brevemente con le giovanili dell’Aquila Basket. Nella scorsa stagione sportiva ha assunto la guida del Paganella Lavis, nel campionato DR2 trentino. Nel settembre 2023 ha raggiunto un ulteriore traguardo professionale iscrivendosi all’albo della FIP come direttore sportivo.

“Sono estremamente entusiasta di unirmi alla famiglia Dinamo – commenta Daniele De Stradis – finalmente abbiamo trovato la nostra strada! Sono felice di rivedere coach Cristofaro dopo gli anni trascorsi insieme nel settore giovanile della prima squadra di Brindisi e gli sono grato per le numerose chiamate negli ultimi anni mentre ero lontano per volermi con sé alla Dinamo. Sono convinto che le mie competenze, sia tecniche che manageriali, possano apportare un valore aggiunto in questa importante stagione che ci apprestiamo ad affrontare. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere tutti voi”.

Così coach Antonio Cristofaro: “Daniele è un allenatore con cui ho già collaborato in passato e ho apprezzato la sua dedizione e professionalità. Il suo lavoro sui fondamentali giocherà un ruolo chiave nel progresso individuale degli atleti, portando di sicuro i nostri Under a un livello superiore di basket”.