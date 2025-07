Basket – Nella Gaw Assi arriva Quattara

🎯 La GAW ASSI Basket Brindisi piazza un altro grande colpo di mercato in vista del prossimo campionato di Serie C Interregionale, assicurandosi le prestazioni di un giocatore di assoluto valore: Zoubairou Mamoutou Ouattara #12, per tutti Zouby.

🤝 L’ingaggio di Ouattara ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB Valtur: Zouby, infatti, sarà aggregato al gruppo della prima squadra in serie A2, partecipando attivamente agli allenamenti biancoblù, seguendo gli insegnamenti di coach Piero Bucchi..

🔝 Prospetto molto interessante e giovanissimo, classe 2004, Zouby abbina un gran fisico ad una grande propensione al lavoro. Centro dai grandissimi mezzi fisici, con I suoi 206 centimetri sa farsi valere e rispettare sotto I tabelloni sia in attacco che in difesa.

📌 Ouattara ha cominciato la sua formazione cestistica con la Vis 2008 Ferrara, società con la quale ha partecipato a vari campionati giovanili d’Eccellenza.

Nella stagione 2020-2021 ha anche fatto il suo esordio in C Gold con la Pallacanestro Molinella Bologna, destando sempre ottime impressioni: il suo percorso con la società di origine è proseguito fino al 2024, con la partecipazione al campionato di DR2, e in doppio tesseramento con la Scuola Basket Ferrara in serie C.

La scorsa stagione ha iniziato l’attività con il Basket Corato, in serie B Interregionale, per poi trasferirsi a febbraio alla ASD Pallacanestro Angri.

🔝 Giocatore moderno, tecnico e atletico, Zouby può ricoprire sia il ruolo di centro che di ala grande,

ama correre in transizione, attacca con aggressivitĂ il rimbalzo, si muove con intelligenza lontano dalla palla, garantendo punti e una forte presenza difensiva.

🔝 Un innesto importante per coach Laghezza che potrà contare su chili e centimetri nel pitturato ma anche su un atleta dedito a sacrificio e lavoro di squadra che potrà crescere ed affinare bene le sue qualità e sicuramente incendierà il Palamelfi con le sue giocate.

Essendo un giocatore che non digerisce la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all’ultimo secondo.

🎙️ “Lusingato di poter presentare alla cittĂ ed agli sportivi brindisini questo nuovo giocatore – commenta il General Manager Stasi – È un innesto importante strappato alla concorrenza di societĂ di categorie superiori grazie al supporto della Valtur Brindisi con la quale abbiamo condiviso l’operazione. Quest’anno il campionato sarĂ molto competitivo e siamo convinti che l’apporto di Zouby sarĂ fondamentale”

🎤 Ecco le sue prime dichiarazioni: “Brindisi è una città che ama il basket: sono davvero felice di far parte di questo gruppo.

Ho subito accettato l’offerta della SocietĂ , che mi ha prospettato un progetto serio e ambizioso, e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, garantendo a tutti i tifosi il massimo impegno, in allenamento come in partita”.

🎙️ Il commento del DS Stefano Moro: “con l’arrivo di Zouby, andiamo ad inserire un profilo importante nel nostro roster: un atleta che, grazie alla esperienza maturata negli anni, potrà dare un grosso contributo sia in termini di conoscenza del gioco che sotto l’aspetto tecnico potendo ricoprire tranquillamente i ruoli di ala forte e centro.

Le sue caratteristiche tecniche ci permettono di essere pericolosi sotto canestro essendo un giocatore dotato di buoni movimenti nell’area pitturata”.

🤝 Un ringraziamento particolare a Luigi Continolo per la disponibilità , professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa ed alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione dimostrata per l’ingaggio dell’atleta.

La societĂ dĂ il benvenuto a Zouby augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la prossima stagione con la maglia biancorossa.