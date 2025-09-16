Basket – Nella Valtur torna il centro Wojciechowski

Valtur Brindisi comunica di aver finalizzato l’accordo con Jakub Wojciechowski, centro polacco di 213 cm per 112 kg, di formazione italiana. Il giocatore si lega alla società con un contratto bimestrale, con opzione di prolungamento per il terzo mese a favore del club.

Per ‘Kuba’ si tratta di un nuovo ritorno a Brindisi, già in biancoazzurro nel 2012 vincendo la Coppa Italia e i playoff di Serie A2 con coach Piero Bucchi in panchina, e nella stagione 2018/19 facendo parte della squadra che conquistò la finale di Coppa Italia a Firenze a 12 minuti di media a partita.

Nel corso dell’estate Wojciechowski ha svolto la preseason con il Napoli Basket, squadra partenopea che affronterà il massimo campionato.

Nel corso della sua lunga carriera da atleta di formazione e passaporto italiano, ha indossato le canotte di Treviso, Piacenza, Torino, Mantova, Cantù, Cremona, Orlandina, Milano e nell’ultima stagione sportiva a Casale Monferrato, 10 punti e 7 rimbalzi di media in Serie B. Esperienze all’estero in Polonia (Anwil, Legia, Stal Ostrów) e Grecia (Mykonos).

In bacheca può vantare tre medaglie di bronzo europee con le nazionali giovanili polacche.

Bentornato Kuba!

JAKUB WOJCIECHOWSKI – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Lodz – 09/01/1990.

Altezza: 213 cm.

Peso: 112 kg.

Nazionalità: POL/ITA.

Ruolo: Centro.

Carriera: Treviso (2008/12, Serie A), Casalpusterlengo (2009-10, Serie A2), Brindisi (2011/12, Serie A2), Torino (2013/14, Serie A2), Veroli (2013/14, Serie A2), Mantova (2014/15, Serie A2), Cantù (2015/16, Serie A), Cremona (2016/17, Serie A), Capo d’Orlando (2017/18, Serie A), Anwil (2017/18, POL), Brindisi (2018/19, Serie A), Legia Warszawa (2019/20, POL), Biella (2020/21, Serie A2), Milano (2020/21, Serie A), Stal Ostrów Wielkopolski (2021/22, POL), Mykonos (2023/24, GRE), Monferrato (2024/25, Serie B).