BASKET – NETTA SCONFITTA DELL’HAPPYCASA A BOLOGNA

Basket. Prevedibile netta sconfitta della Happy Casa a Bologna

Primo turno playoff scudetto. Impegno proibitivo per la Happy Casa Brindisi sul parquet della Virtus Bologna. Seconda contro settima. Partita senza storia.

Ha vinto la Virtus per 104 a 68. Parte forte Bologna con il parziale di 22 a 11, imprimendo gia’ l’impronta al match. Al primo intervallo Brindisi 29 a 13 per i felsinei. Stessa storia nel secondo quarto. Troppa la differenza trale due formazioni. A metà gara Bologna avanti per 64 a 36. Secondo tempo solo per la cronaca. Alla fine, punteggio molto severo per la squadra di Vitucci. Vince Bologna per 104 a 68. Lunedi gara 2 sempre in Emilia. Terza gara a Brindisi venerdì 19, alle ore 21.00.