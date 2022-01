BASKET – NIENTE DA FARE PER L’HAPPYCASA CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA

Basket: la Happy Casa Brindisi perde contro i campioni d’Italia

La Happy Casa Brindisi esce sconfitta dal difficile match interno contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna perdendo per 83 a 76. Partita dal doppio volto. Partita molto equilibrata nello svolgimento dei primi due quarti di gioco, con i campioni d’Italia in carica in leggero vantaggio. Primo quarto Bologna avanti per 19 a 16. Tiene molto bene la Happy Casa Brindisi anche nel secondo tempino. A metà gara Brindisi avanti per 39 a 36. Migliori realizzatori Sampson e Belinelli con 9 punti. Per i biancazzurri Josh Perkins con 7. Terzo quarto da incubo per la squadra di Vitucci costretta a subire la forza e la superiorità dei bolognesi. All’ultimo intervallo, Virtus in vantaggio per 62 a 48, con il parziale del tempino sul 26 a 9. Reazione importante per la Happy Casa Brindisi nell’ultimo tempino ma è troppo tardi. Bologna vince per 83 a 76. Miglior realizzatore Josh Perkins con 18 punti. La Virtus sara’ avversaria della Happy Casa anche nel primo turno delle final Eight di Coppa Italia di Pesaro, a febbraio.

foto Vincenzo Tasco