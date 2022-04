BASKET – NOTTE FONDA PER L’HAPPYCASA. ANCORA UN KO

Basket: notte fonda per la Happy Casa Brindisi. Ancora un ko

Notte fonda per la Happy Casa Brindisi che non sa piu’ vincere, collezionando brutte figure. Al PalaPentassuglia passa un normale Varese per 75 a 72. Ora i playoff si allontanano.

Parte bene comunque la Happy Casa Brindisi che vuole vincere la partita per restare stabilmente nella griglia playoff. Sugli scudi Harrison e Udom, che sono i punti di riferimento per le conclusioni a canestro. Al primo intervallo 20 a 16 per la squadra brindisina. Gara molto equilibrata, anche se non molto spettacolare, nel secondo quarto con Varese che gioca meglio. All’intervallo lungo e’ Varese ad essere avanti per 35 a 34. Terzo quarto più volitivo della Happy Casa Brindisi che ha sempre in Udom ed Harrison i migliori realizzatori. Dall’altra parte e’ Keene a tenere a galla i lombardi. All’ultimo intervallo Brindisi si riprende il vantaggio e va avanti per 59 a 54. Ultimo periodo che vede in avvio Varese molto determinato, che si riporta in scia ai padroni di casa. Gara punto a punto con la squadra di Vitucci che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Alla fine vince Varese per 75 a 72.

Miglior realizzatore Keene con 23 punti. Perkins per Brindisi 21.