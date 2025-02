Basket – Nuovo rinforzo per la Dinamo Brindisi: accordo con Andrea Epifani fino al termine della stagione

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Epifani, playmaker classe 2001, 185 cm per 75 kg, che si unirà alla squadra fino al termine della stagione.

Nato a Ostuni, Epifani inizia la sua carriera cestistica nella sua città natale prima di trasferirsi nelle giovanili di Brindisi nel 2014. Successivamente si sposta a Treviso, dove si distingue con le squadre Under 16 e Under 18, ottenendo nel 2019 l’opportunità di esordire in Serie A2 mentre Treviso festeggiava la promozione in Serie A. Nella stessa stagione gioca anche in C Gold con Montebelluna.

Nel 2019-2020 si trasferisce a Mantova, disputando nuovamente la Serie A2 e contemporaneamente il campionato di C Gold con Sustinente. Nel 2020 debutta in Serie B con Giulianova, per poi fare ritorno in Puglia nel 2021 con Molfetta, dove gioca per due stagioni consecutive in Serie B.

La stagione 2022-2023 lo vede inizialmente con la Riso Scotti Pavia, prima di passare nel gennaio 2023 alla Virtus Kleb Ragusa, squadra con cui conquista la promozione in Serie B Nazionale al termine della stagione successiva.

Le prime parole di Andrea in biancoblù: “E’ un grande piacere e un vero onore entrare a far parte di questa società che in pochi anni ha raggiunto traguardi importanti e ambiziosi. A livello personale, non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo alla squadra per proseguire l’ottimo percorso intrapreso fin dall’inizio della stagione. Inoltre, sono davvero felice di ritrovare coach Cristofaro che mi ha allenato quando ero bambino e con cui ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Forza Dinamo!”.

Ora, con grande entusiasmo, Epifani si unisce alla Dinamo Brindisi, pronto a mettere in campo la sua esperienza e leadership per affrontare le sfide di questa seconda parte di stagione.