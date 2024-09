Basket – Oggi con Valtur-Rieti la 13^ edizione del Memorial Pentassuglia

PALLA A DUE ALLE ORE 20:30, BIGLIETTI A POSTO UNICO IN VENDITA AL COSTO DI €10. IL TITLE SPONSOR VALTUR REGALERÀ UNA SPECIALE T-SHIRT DEL TIFOSO A TUTTI COLORO CHE RIEMPIRANNO IL SETTORE D VERDE CURVA.

A distanza di 36 anni dalla scomparsa di Big Elio, Brindisi e Rieti si ritrovano unite per commemorare la sua grandezza in occasione della tredicesima edizione del Memorial Pentassuglia.

Questa sera, sabato 14 settembre, alle ore 20.30 al PalaPentassuglia la Valtur Brindisi scenderà in campo per la prima volta davanti ai propri tifosi, a ventiquattro ore di distanza dalla splendida presentazione di squadra svolta sul lungomare brindisino in Piazzale Lenio Flacco.

Valtur Brindisi-Real Sebastiani Rieti: a sfidarsi, all’interno del palazzetto a lui intitolato, le due squadre del cuore che hanno segnato la carriera di Elio Pentassuglia. Brindisi, indimenticato padre fondatore della pallacanestro nella sua città natìa, e Rieti, con cui disputò tra il 1978 e il 1980 due semifinali scudetto e due finali di Coppa Korac, conquistata nel 1980 battendo in finale il Cibona Zagabria. Il 31 ottobre 1988, dopo aver condotto il match sulla panchina di Rieti, il tragico incidente stradale sulla strada che lo avrebbe dovuto riportare a Brindisi, dai suoi genitori.

Biglietti, a posto unico non numerato, sono in vendita presso il New Basket Store al prezzo di 10€ dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 16:45 alle 19:00. I ticket saranno disponibili anche presso il botteghino del Pala Pentassuglia a partire dalle ore 19.30.

Il Title Sponsor Valtur, in occasione della sua prima storica partita al Pala Pentassuglia, ha deciso di realizzare e regalare una speciale T-shirt del tifoso a tutti coloro che in occasione del Memorial riempiranno il settore D verde (curva). Altre T-Shirt verranno regalate e distribuite durante l’evento sino ad esaurimento scorte.

Si ricorda che i biglietti per il Memorial Pentassuglia non sono numerati e per i possessori di tagliando vi sarà indistintamente la possibilità di accedere alle aree di Parterre e Tribuna; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative.