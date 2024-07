Basket – Per la Valtur accordo biennale con Fantoma

ACCORDO BIENNALE CON TOMMASO FANTOMA

L’ESTERNO ITALIANO È IL NUOVO ACQUISTO VALTUR BRINDISI, STAGIONE SPORTIVA 2024/25.

BRINDISI, 06 luglio 2024 – Valtur Brindisi comunica di aver ingaggiato l’atleta Tommaso Fantoma, esterno italiano di 197 cm nato a Trieste il 23/10/2003.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra fino al 30 giugno 2026, con un accordo che prevede opzioni d’uscita bilaterali al termine della prima stagione sportiva.

Fantoma è reduce da un’annata in Serie A2 vissuta fianco a fianco a Monferrato con Calzavara, altra new entry in casa Valtur Brindisi. Ventuno anni ancora da compiere, si è guadagnato un minutaggio di 20’ a partita con 7.7 punti, 1.7 rimbalzi e 1.3 assist di media. In occasione del sesto turno di regular season è stato eletto MVP di giornata frutto di una prestazione da protagonista da 14 punti, 9 rimbalzi, 2 recuperi e una stoppata.

Cresciuto nelle giovanili dell’Azzurra e Pallacanestro Trieste, esordisce nella stagione 2021/22 in Supercoppa Italiana e Serie A per un totale di 15 presenze complessive in prima squadra. MVP dell’All Star Game LBA Under 19, manifestazione in cui realizza il canestro della vittoria e mette a referto oltre 20 punti di media alla Next Gen Cup, nell’annata 2022/23 matura la prima esperienza in prestito in A2 a Udine.

La scorsa estate ha vestito la canotta azzurra della Nazionale Italiana all’Europeo Under 20 di Creta, mettendosi in luce con un career high da 22 punti (3/4 da due, 4/5 da tre e 4/4 ai liberi) nel match vinto contro l’Islanda.

Benvenuto a Brindisi, Tommaso!

TOMMASO FANTOMA – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Trieste, 23/10/2003.

Altezza: 197 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Guardia/ala piccola.

Carriera: Trieste (2020/21, Serie A), Udine (2021/22, Serie A2), Monferrato (2022/23, Serie A2).

Competizioni internazionali: Europeo U20, 2023/24.