Basket. Perde ancora la Valtur Brindisi. Si torna sul mercato?

Clamorosa debacle della Valtur Brindisi sul campo della blasonata Cantù degli ex Moraschini e Riisma per la gara valida per il recupero della seconda giornata di A2. La squadra di Bucchi ha perso per 75 a 57. Gara da subito in salita per i biancazzurri, mai entrati in partita nella prima frazione. Al primo intervallo, Cantù avanti per 20 a 8. Stesso andamento nel secondo tempino. Troppo forti i lombardi è troppo debolì i pugliesi. A metà gara 45 a 25 per i canuririni. Non c’è’ in avvio di terzo tempino l’auspicata reazione. Cantù va avanti anche di 26 punti. Poi negli ultimi tre minuti Allen e compagni piazzano un parziale di 8 a 0, andando all’ultimo intervallo sotto di 18 punti, 60 a 42. Nell’ultimo quarto Brindisi alza il livello agonistico, lotta ma il divario da recuperare era molto ampio. I padroni di casa allentano un po’ i ritimi ma vincono per 75 a 57. A questo punto la squadra, al di là di un calendario davvero proibitivo, non appare attrezzata per vincere il campionato. Il roster di Bucchi non ha un tiratore che possa risolvere le partite. Manca praticamente un leader. Probabilmente ci sarà da intervenire sul mercato. Domenica, Brindisi ospita la forte Forlì.