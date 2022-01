BASKET – PESANTE SCONFITTA A SASSARI

Basket: la Happy Casa perde a Sassari

Ancora una sconfitta pet la Happy Casa Brindisi, ancora in deficit di rendimento e di gioco, soprattutto a causa di assenze importanti. La squadra di Vitucci ha perso a Sassari per 102 a 75. Grande attesa questa sera per un classico di Lega A tra Sassari dell’ex Bucchi ed Happy Casa Brindisi ma anche per l’esordio in casacca biancazzurra di Alessandro Gentile. Per lui 10 punti a referto. Ha vinto Sassari per 102 a 75. Parte forte pero’ Brindisi che ha un ottimo impatto sull’avvio di gara. Nick Perkins e Josh Perkins guidano gli attacchi degli adriaticoi.. Al primo intervallo Brindisi avanti per 24 a 21. Ancora equilibrio nel secondo quarto. Brindisi deve rinunciare per qualche minuto all’apporto di Gentile per un problema alla caviglia. All’intervallo lungo Sassari avanti per 47 a 38. Non cambia l’inerzia del match nel terzo quarto con i sardi molto più precisi al tiro e forti in difesa. All’ultimo intervallo Sassari avanti per 73 a 59. Senza storia l’ultimo tempino con la squadra di Bucchi padrona del match. Alla fine ha vinto Sassari per 102 a 75. Miglior realizzatore Robinson con 20 punti.