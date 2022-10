BASKET – PHARMANUTRA MEDICAL PARTNER HAPPY CASA BRINDISI CON IL MARCHIO CETILAR

RINNOVO DI PARTNERSHIP CON LA REALTÀ NOTA NEL MONDO DELLO SPORT NAZIONALE.

PharmaNutra, con il suo marchio Cetilar® è “Medical Partner” della famiglia biancoazzurra anche per la stagione 2022/2023

Cetilar® è una linea completa di prodotti per muscoli e articolazioni, rivolta agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o articolari, e disponibile nelle versioni Crema, Patch e Tape e da oggi anche Cetilar® Oro il primo ed unico integratore alimentare in sospensione orale a base di Esteri Cetilati (CFA).

Grazie al marchio Cetilar®, PharmaNutra S.p.A. è una realtà nota nel mondo dello sport nazionale. Non solo è sponsor di numerose società calcistiche ma supporta altrettante realtà ed eventi nel mondo del running, della vela, del volley e del motorsport. Per quanto riguarda la pallacanestro, la squadra brindisina si aggiunge ad un “roster” di tutto rispetto: da tempo Cetilar® è infatti medical partner di Olimpia Milano, Dinamo Sassari e Basket Brescia, Allianz Pallacanestro Trieste.

Ai traguardi sportivi di PharmaNutra si aggiungono anche quelli scientifici: nel 2020 infatti la linea Cetilar® ha ottenuto la certificazione Play Sure Doping Free, concessa dall’associazione no profit “No Doping Life” in collaborazione tecnica con Bureau Veritas Italia. Il bollino Play Sure Doping Free certifica, tramite un riconoscimento ufficiale e una corretta informazione, la qualità di prodotti privi di ogni sostanza considerata potenzialmente dopante, non solo per gli atleti professionisti, ma anche per tutti gli sportivi che desiderano operare scelte consapevoli per la propria salute ed evitare sostanze proibite.

Happy Casa Brindisi & PharmaNutra: insieme in biancoazzurro! #ForzaBrindisi