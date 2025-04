Basket. Play off per Virtus Brindisi

Dopo aver dominato la stagione regolare, chiudendo la prima fase del campionato regionale DR 3 Puglia al primo posto con tutte le partite vinte, la Virtus Brindisi Basket e’ attesa adesso dai playoff promozione. Si inizia in casa mercoledì 30 aprile, alle 19.30, presso il Tendostatico al rione S.Angelo, contro il Grottaglie. Ritorno domenica 4 maggio in terra ionica. Eventuale “bella” sabato 20 maggio a Brindisi. La squadra di coach Santini, formata da ragazzi under 19, sta preparando al meglio questo spareggi. Pur non avendo previsto nel programma di inizio stagione la promozione nel campionato superiore, stante la giovane età’ dei cestisti brindisini, la Virtus oramai punta decisamente a far bene per regalare una gioia immensa al presidente Claudio Olivieri e a tutti i propri tifosi. La società invita tutti ad assistere match di questo mercoledì contro il Grottaglie.