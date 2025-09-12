Basket. Presentata la Valtur Brindisi

Ai piedi della Scalinata Virgiliana e’ stata presentata la nuova Valtur Brindisi, che si appresta a vivere la sua seconda stagione consecutiva in serie A2. La società di coach Bucchi hanno costruito un roster forte, completo e competitivo, con la ciliegina del play Cinciarini. Il presidente Marino ha ribadito ancora una volta di avere l’obiettivo della vittoria del campionato per il ritorno in serie A1. Lo scorso anno fu detto che il progetto sarebbe stato biennale e questo e’ appunto il secondo anno. Tanto entusiasmo con le centinaia di tifosi presenti ed e’ balzato forte il grido “Vogliamo tornare in serie A”. Il sindaco Marchionna ha anche detto che oltre all’aspetto agonistico c’è’ grande attesa per la costruzione del nuovo Palazzo dello Sport e che presto i brindisini avranno questa struttura moderna. Dalla scalinata qualche segno di insofferenza per questa promessa. L’On. Mauro D’Attis ha rassicurato tutti sulla celerità dei lavori. Poi spazio a giocatori e coach Bucchi, i reali protagonisti. Ha condotto la serata il collega Mino Taveri. Domani sera trofeo Pentassuglia in palio nel match contro Avellino (ore 20.30).



