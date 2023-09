BASKET – PRESENTATA L’HAPPYCASA!

Basket. Presentata la Happy Casa Brindisi

Scalinata virgiliana stracolma di gente e di passione questa sera per la presentazione alla citta della nuova formazione della Happy Casa Brindisi. Nuovi giocatori con il nuovo allenatore Corbani, lo scorso anno vice di Vitucci. Obiettivo salvezza da raggiungere subito e poi obiettivo playoff. La storia e i traguardi non cambiano. E anche in Coppa si vuole fare più strada. Presenti il sindaco Pino Marchionna, il presidente Nando Marino, il vicepresidente Mino Distante e tutto lo staff tecnico e tutti i giocatori. Domani, intanto, c’e’ il Torneo “Pentassuglia” . Brindisi sfida Napoli alle 21.00. Si prevede un grande afflusso di tifosi.