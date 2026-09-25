Basket. Presentate le nuove divise da gioco della Valtur Brindisi

Presentazione questo pomeriggio delle nuove divise da gioco della New Basket Valtur Brindisi, nell’imminenza dell’avvio del campionato con la gara di domenica prossima, in trasferta sul campo del Cremona. Il presidente Nando Marino ha ribadito che si parte con propositi molto ambiziosi, potendo contare su una squadra competitiva e su un pubblico di grandi appassionati. Il vice presidente Mino Distante ha ricordato l’importanza degli sponsor, sia quelli impressi sulla maglia che tutti gli altri, auspicando tanti nuovi ingressi di imprenditori come l’ultimo arrivato, Carlo Rubini. La squadra ha effettuato l’ultimo allenamento prima della partenza per Cremona.