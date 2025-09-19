Basket – Presentate le nuove divise da gioco della Valtur Brindisi

Conferenza stampa presso IL PalaPentassuglia per la presentazione del campionato di serie A2, al via domenica prossima con la trasferta per i biancazzurri di coach Bucchi a Bari contro Ruvo, e e delle nuove divise da gioco, una blu e l’altra bianca. Presenti il direttore Tullio Marino, coach Piero Bucchi, il responsabile marketing Andrea Fanigliulo, il capitano Radonjic e il vice Vildera. Propositi ambiziosi per il team biancazzurro che certamente farà’ parte del gruppo di testa del campionato. E’ un torneo molto equilibrato con 4-5 squadre, tra cui la Valtur Brindisi, in grado di competere per la promozione diretta in A1. Tanto entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ha coordinato la presenta il collega Antonio Celeste. Domenica primo test contro la neopromossa Ruvo di Puglia al Palaflorio di Bari.





