BASKET – PRESENTATE LE NUOVE DIVISE DELL’HAPPY CASA

Conferenza stampa questo pomeriggio della New Basket Brindisi, presso il PalaPentassuglia, per presentare la nuova stagione, al via domenica prossima, e le nuove divise che saranno indossate dai giocatori della squadra biancazzurra di coach Vitucci. “Questo – ha detto – il presidente Nando Marino – e’ forse il più bel gruppo di sempre. Sembra che si conoscano da anni e invece sono insieme da 45 giorni. Grazie a tutti gli sponsor che ci seguono da anni e soprattutto dla chi si e’ aggiunto nella nostra famiglia da poche settimane”. Marino poi ha rimandato al mittente le valutazioni fattecda alcuni consiglieri ieri in consiglio comunale rispetto alla eventualità che qualche socio si possa tirare indietro dalla costruzione del Nuovo Palasport. “Se volete – ha detto Marino – potete intervistare ogni socio. I nomi li conoscete. Ma anche se qualcuno dovesse andar via, state certi che ci sono subito i sostituti. Sono solo valutazioni fatte da due consiglieri di opposizione. E basta. Nulla più. Il progetto del Palazzetto va avanti e sappiamo che i costi dei materiali sono aumentati”.