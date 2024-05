Basket. Presentato coach Piero Bucchi “In Lega A subito”

Nuova vita per la New Basket Brindisi. Dopo la retrocessione in Legadue, il presidente Nando Marino ha richiamato coach Piero Bucchi come allenatore del team biancazzurro per i prossimi due anni. Oggi presentazione del tecnico presso il PalaPentassuglia alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna e del vicepresidente Mino Distante, oltre a decine e decine di tifosi. Bucchi ha dichiarato che ha preferito avere due anni di contratto perché lui si è dato un biennio per vincere il campionato. “Se così non sarà- ha detto Bucchi- andrò’ via, anche se il presidente mi aveva offerto un triennale”. Bucchi ha parlato del roster anticipando che si sta provando a prendere un play americano. E poi e’ probabile che qualche italiano tuttora in organico resti in casacca biancazzurra. Inutile dire dell’emozione che ha fatto da cornice alle parole di Bucchi, attorniato da tifosi entusiasti. Da domani si inizia realmente a pensare ad allestire il nuovo organico. Nando Marino ha poi anche ribadito che la società non ha alcun problema ma e’ sempre aperta a nuovi ingressi.