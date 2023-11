BASKET – PRESENTATO COACH SAKOTA

Presentato oggi presso il PalaPentassuglia Dragan Sakota, il nuovo allenatore della Happy Casa Brindisi dopo l’esonero di Fabio Corbani. L’esperto coach serbo ha detto chiaramente che la situazione e’ complicata ma la salvezza e’ l’obiettivo a cui tutti lavoreranno. “Ora abbiamo tanti giocatori infortunati – ha dichiarato Sakota – e un calendario a novembre difficile. Ma dopo raccoglieremo sicuramente maggiori frutti”. Domenica, esordio difficile in casa contro Milano. “Loro – ha detto – sono fortissimi anche se in Europa non stanno facendo bene. Spero che il PalaPentassuglia sua stracolmo di tifosi e che loro ci possono spingere dalle tribune”.