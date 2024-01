Basket: presentato il nuovo acquisto Frank Bartley

Conferenza stampa questo pomeriggio della Happy Casa Brindisi, presso il Palapentassuglia, per presentare il nuovo acquisto, top scorer, Frank Bartley, ex Trieste. Proviene dal campionato cinese. Subito dopo il tecnico Sakota ha spiegato le caratteristiche del nuovo giocatore e ha ribadito che tutte le gare, a prescindere dall’avversario, come Brescia domenica prossima, devono essere giocate al massimo. Per Sakota, guardando al passato, manca una vittoria per rispettare quanto era stato preventivato al suo arrivo a Brindisi. Per il prossimo avversario Sakota ha ribadito che si farà il possibile per mettere il bastone tra le ruote.