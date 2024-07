Basket – Presentato il nuovo sponsor “Valtur”

La New Basket Brindisi, in preparazione al campionato di Serie A/2, ha un nuovo sponsor. Si tratta di Valtur, il terzo marchio in fatto di operatori turistici. Questo pomeriggio, presso il PalaPentassuglia, e’ stato presentato il nuovo marchio che ha come diretti responsabili i fratelli Pagliara di Ostuni. Un percorso che si basa su un progetto nuovo, su una nuova sfida per riportare Brindisi in Lega A. Presenti il presidente Nando Marino, il vicepresidente Mino Distante, il socio Maurizio Primiceri e Giuseppe Pagliara di Valtur. Il contratto e’ pluriennale e prevede delle premialita’ a step, oltre a mettere in campo varie iniziative come camp per ragazzi, formazione e altro. Fino ad arrivare anche all’ipotesi di gestione del nuovo Palasport.