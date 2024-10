Basket – prima battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi

La sesta giornata di campionato porta la prima battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi, che in un PalaZumbo sold out, davanti a un pubblico partecipe e caloroso, cade contro il ManelliBasket Monopoli con il punteggio di 58-79. Gli ospiti, tra le squadre più attrezzate e candidate allapromozione, interrompono così la striscia positiva della Dinamo, che fino a questo momento avevamantenutol’imbattibilitàincampionato.

Lapartitasièrivelatacombattutaedaldoppiovolto:laDinamoBrindisihaapprocciatoalmeglioil match con un parziale di 9-0 nei primi minuti, subito neutralizzato da Monopoli con un contro-parziale di 8-0 che ha ristabilito l’equilibrio. Il primo tempo è stato giocato punto a punto e si èchiuso con un minimo vantaggio per la Dinamo (39-38), grazie anche ai 16 punti messi a segnodaJovanovicneiprimiventiminuti.

Dopol’intervallo,però,Monopolièrientrataincampoconmaggioreintensità,trovandoilprimovantaggio sul 42-47 con un’efficace combinazione tra Preira, Milosevic e Calisi. La Dinamo harispostoconunareazionediorgoglio,guidatadaStonkusche,con8punticonsecutivi,hariportatomomentaneamente i padroni di casa in testa. Tuttavia, la Dinamo è poi incappata in un blackoutoffensivodecisivo,permettendoaMonopolidiallungareconunparzialedi11-2chehasegnatole sortidellagara.

L’ultimo quarto ha visto la Dinamo faticare al tiro, con percentuali basse, mentre Monopoli hamantenutounaprecisionebalisticaimpressionante,chiudendoconuneccellente92%direalizzazionenel pitturato. Gli ospiti hanno così consolidato il vantaggio, raggiungendo il massimo scarto di +22finoalrisultatofinaledi58-79.

Ora la Dinamo Brindisi guarda già alla prossima sfida in programma sabato 2 novembre alleore 20:00intrasfertacontroiLions Bisceglie.

DinamoBasket Brindisi–ManelliBasket Monopoli58-79(21-18,39-38,53-63, 58-79)

DinamoBrindisi:Greco3,DeLuca,Jovanovic19,Montanile,Urbonas,Datuowei3,Pulli6,Stonkus13,Calo’10,DiIanni4,Delvecchio,Beltadze–All.Cristofaro

ManelliMonopoli:Guarini,Aguzzoli9,Laquintana,Carone,Spatti13,Feruglio,Calisi9,Preira16,Vitale 14,Milosevic 13,Formica5–All.Carolillo

Arbitri:CarotenutodiBoscotrecase(Na)–PezzelladiArzano(Na)