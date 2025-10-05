Basket. Prima sconfitta per la Valtur Brindisi a Livorno

Prima sconfitta per la Valtur Brindisi che esce male dalla trasferta sul parquet di Livorno. I toscani vincono per 67 a 62 e per la Valtur è un passo indietro nella prestazione e e nel gioco. Secondo e ultimo quarto bruttissimi per gli ospiti. Tanti tifosi biancazzurri presenti nel palasport livornese, che non hanno visto la miglior Valtur.

Primo tempo senza grande spettacolo ma con tanti errori su entrambi i fronti. 15 a 13 in favore dei toscani al primo intervallo. Bravo nel primo frangente Woodson dei padroni di casa. In avvio di secondo quarto Brindisi piazza subito un parziale favorevole e passa a condurre grazie all’ottimo Vildera. Secondo quarto più soporifero e con tanti errori. A metà gara 24 a 22 per la squadra di Bucchi. 11 a 7 il parziale a favore dei brindisini. Cambia il ritmo nel secondo tempo, dopo l’intervallo. Nel terzo quarto sale in cattedra infatti Copeland con i suoi tiri da tre punti che danno un leggero vantaggio ai brindisini. Copeland e’ davvero l’uomo in più e si porta sul +10. Non sbaglia più un tiro dalla lunga distanza. Anche Esposito ha una buona percentuale al tiro, risultando anche lui decisivo. Ma Livorno non demorde. All’ultimo intervallo la squadra di Bucchi avanti per 55 a 48.

In avvio di ultimo quarto Brindisi sbaglia qualche lettura sia in attacco che in difesa. I ritmi sono tornati lenti, conditi da tante sbavature. Livorno si riporta a -4. Time out per coach Bucchi. Non cambia l’inerzia del match. Brindisi non segna con continuità e Livorno e’ sempre alle calcagne, portandosi a -2. Time out Brindisi per riportare serenità. Livorno raggiunge la parità a due minuti dal termine. Tripla per Piccoli e i toscani vanno sul +3. Ancora time out per coach Bucchi ma cambia poco. Brindisi non c’è’ più con la testa. Copeland non segna più e alla fine arriva la prima sconfitta per la Valtur. Nell’ultimo quarto Cinciarini e compagni segnano solo 7 punti. Livorno vince per 67 a 62. Miglior realizzatore Tony con 20 punti per Livorno. Segue Esposito con 19 punti per la Valtur. Si torna in campo mercoledì prossimo. Va in scena un big-match al PalaPentassuglia. La Valtur ospita la corazzata Scafati (ore 20.30).