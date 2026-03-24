Basket – Prima tappa della doppia trasferta per la Valtur. Di scena a Cento

PALLA A DUE MERCOLEDÌ 25 MARZO ALLE 20:30 ALLA BALTUR ARENA DI CENTO, IN DIRETTA SU LNP PASS.

Da martedì mattina a domenica mattina, una lunga e impegnativa doppia trasferta consecutiva ai nastri di partenza per la Valtur Brindisi attesa dal doppio confronto fuori casa riservato dal calendario, da mercoledì 25 marzo a Cento a sabato 28 marzo a Mestre.

Doppio esame fondamentale in vista del rush finale di campionato che dirà molto sulle prospettive future che i biancoazzurri vorranno rafforzare nello scontro a distanza contro la capolista Pesaro e l’inseguitrice Fortitudo Bologna, a pari punti con i pugliesi ma con un turno di riposo ancora da scontare.

Nel match di andata al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi riuscì a raggiungere i 90 punti grazie a cinque uomini in doppia cifra (Copeland 24, Miani 16, Vildera 14, Esposito 13, Radonjic 12) prendendo il largo nel secondo tempo (90-69 il finale) dopo l’equilibrio caratterizzato nei primi due quarti conclusi sul 45-41.

Palla a due mercoledì 25 marzo alle ore 20.30 alla Baltur Arena di Cento.

Ex della partita Gianmarco Arletti, la scorsa stagione in biancoazzurro, dove ha contribuito con circa 4.5 punti e 2.6 rimbalzi di media in campionato al raggiungimento dei playoff risolti in gara cinque a Rimini

Queste le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Affrontiamo una settimana impegnativa con due trasferte consecutive e un lungo periodo di permanenza fuori Brindisi. Siamo concentrati sul primo step, il match di Cento dove troveremo una squadra viva, come ha fatto vedere nell’ultima partita ad Avellino risolta solamente dopo due tempi supplementari. D’ora in avanti, in particolar modo, ogni trasferta sarà un impegno probante ai fini della classifica, i due punti sono fondamentali per i rispettivi obiettivi da raggiungere. Bisognerà conquistarsi la posta in palio con determinazione, concentrazione e voglia di vincere”.

La partita sarà trasmessa domenica 25 marzo in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.