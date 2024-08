Basket – Primo giorno di raduno della Valtur Brindisi

BRINDISI, 12 agosto 2024 – Valtur Brindisi al primo giorno di raduno di gruppo. La prima squadra si è radunata questa mattina al PalaPentassuglia, il primo atto del precampionato e di una lunga e impegnativa stagione di Serie A2.

Il team biancoazzurro, non ancora al completo in attesa dell’arrivo dei due americani Allen e Ogden (previsto nel fine settimana a Brindisi), si è riunito per la prima volta nella struttura di Contrada Masseriola. Una seduta prettamente di parte atletica sotto la guida del preparatore fisico Davide Bocci, new entry in casa Valtur Brindisi e reduce dal bronzo europeo conquistato con la Nazionale Italiana Under 20 femminile all’Europeo disputato in estate in Lituania.

Lo staff tecnico, formato dal capo allenatore Piero Bucchi e dagli assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo, ha potuto visionare i primi movimenti e impressioni dei nuovi arrivi e il loro impatto all’interno dell’ambiente.

La fase di preseason proseguirà in vista dei primi impegni fissati per la fine del mese di agosto. Questo il programma definito:

28 agosto: amichevole Valtur Brindisi–Nardò (porte chiuse).

31 agosto: amichevole Valtur Brindisi–Scafati a Barletta.

6-7 settembre: ‘Memorial Pajetta’ a Udine (Brindisi – Udine – Orzinuovi – Verona).

13 settembre: presentazione squadra a Brindisi.

14 settembre: ‘XIII Memorial Elio Pentassuglia’ Valtur Brindisi–Rieti al PalaPentassuglia.

20-21 settembre: torneo a Cividale del Friuli (Brindisi – Cividale – Pesaro – Verona).

N.B.: orari/date/luoghi verranno confermate in prossimità degli eventi.

La prima giornata del campionato di SerieA2 è fissata per domenica 29 settembre, l’esordio casalingo al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Avellino Basket.