BASKET – PULLI SARA’ IL CAPITANO DELLA DINAMO FINO AL 2025

Vincenzo Pulli sarà il capitano della Brain Dinamo Brindisi fino al 2025

La Brain Dinamo Brindisi comunica con estrema soddisfazione di aver sottoscritto un accordo biennale con l’atleta Vincenzo Pulli, pivot di 200 cm per 94 kg, già capitano della squadra dalla scorsa stagione.

Nato a Brindisi il 2 gennaio 1998, è cresciuto cestisticamente nell’Aurora Brindisi con la quale ha vinto tutti i campionati giovanili dall’Under 13 all’Under 18, partecipando a diverse finali nazionali e raggruppamenti interregionali. A soli 15 anni, sempre con la società “aurorina”, fa il suo esordio in Serie D. Un’esperienza importante per il percorso di crescita cestistica che durerà per ben 5 stagioni, compresa l’ultima in maglia Invicta Brindisi. Con quest’ultima arriverà il debutto in Serie C Silver nella stagione 2018/2019.

La buona stagione disputata permette a Vincenzo di ricevere la chiamata – nell’estate del 2019 – della Dinamo Brindisi che lo sceglie per essere il pivot titolare di una squadra ambiziosa e che raggiunge i playoff promozione, grazie anche ai 7.2 punti di media in 20 gare disputate del pivot brindisino.

Naturale riconferma per lui con la Dinamo anche nella stagione 2021/2022, continuando il percorso di crescita e maturazione che porta ottimi frutti: in 32 gare disputate, 257 punti realizzati (8 di media) e in diverse occasioni protagonista di doppie-doppie fondamentali per trascinare la squadra biancoblu alla promozione in Serie C Gold.

Nella stagione appena conclusa, la terza in maglia Dinamo, Vincenzo diventa il capitano della squadra e con la sua intensità ed esperienza contribuisce a raggiungere lo storico traguardo della promozione in Serie B, ottenuta anche grazie ai suoi 15 punti realizzati nella gara finale a Castellaneta, risultando il top scorer dell’intero match.

La scelta di confermare Vincenzo Pulli, tra i migliori giovani centri del basket pugliese, con un contratto biennale è certamente motivo di vanto e testimonia l’ambiziosità della Società. Queste le parole del capitano biancoazzurro: “La riconferma per altri due anni, con la responsabilità dei gradi di capitano, è per me motivo di grande orgoglio e felicità. La Dinamo per me rappresenta una seconda famiglia e ho sempre profuso il massimo impegno, insieme a tutti i miei compagni, per raggiungere i risultati che questa società merita e le due promozioni consecutive ne sono la migliore testimonianza. La prossima stagione, che ci vedrà esordire in Serie B, rappresenta un ulteriore step nella mia crescita: il nuovo campionato avrà sicuramente delle insidie che da matricola dovremo essere bravi a superare con il supporto dello staff per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di ritrovarmi in campo con i miei prossimi compagni per trasmettere la passione di questa società e portare in alto il nome della Dinamo Brindisi. Forza Dinamo!”