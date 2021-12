BASKET – QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA PER L’HAPPYCASA

Ancora un ko, il quarto di seguito, per la Happy Casa Brindisi, davvero in crisi in questa parte finale del girone di andata. La squadra di Vitucci ha perso a Reggio Emilia per 72 a 56. Ora e’ a rischio la qualificazione alle finali di Coppa Italia, cioè l’arrivo tra le prime 8 al giro di boa. Parte bene la squadra di Vitucci che nel primo quarto conduce sia bel gioco che nel punteggio. Sul finire del tempino Reggio Emilia mette il muso davanti e conduce 18 a 16 al primo intervallo. Protagonista Nick Perkins con gli 8 punti messi a referto. Grande equilibrio tra le due formazioni anche nel secondo quarto. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull’altra. A metà gara, Reggio Emilia avanti per 33 a 31. Migliori realizzatori Wes Clark prr Brindisi e Olisevicius per Reggio Emilia con 10 punti. Allungo deciso degli emiliani nella seconda meta’ del terzo tempino. La squadra di Attilio Caja ingrana la sesta e stacca nettamente i biancazzurri. All’ultimo intervallo, Reggio avanti per 58 a 40. Piccolo scatto d’orgoglio dei brindisini in avbio6di ultimo tempino col parziale di 5 a 0. Ma non e’ sufficiente per dare la spinta per l rimonta. Reggio vince per 72 a 56. Olisevicius autore di 28 punti. 10 punti per Ckark e Nuck Perkins.