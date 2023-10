BASKET – QUARTA SCONFITTA PER L’HAPPYCASA!

Basket. Happy casa alla quarta sconfitta

Happy casa Brindisi ancora all’asciutto di vittorie in questo avvio di stagione. La squadra di Corbani, priva di Laquintana e Seglin, ha perso in trasferta contro Napoli per 90 a 71. E’ la quarta sconfitta consecutiva in campionato, a cui c’e’ da aggiungere il ko in Fiba Europa Cup. Happy casa mai stata in partita, se non nell’ultimo periodo.

Primo quarto a strappi. La Happy Casa Brindisi ha un buon approccio ma poi nel finale del tempino si disunisce e lascia il primo parziale di 21 a 14 ai partenopei

Crollo di Brindisi im avvio del secondo quarto. Troppo debole in difesa. Napoli avanti 31 a 18. Non c’è alcuna reazione della squadra xi Corbani e i padroni di casa a metà gara conducono 47 a 29. Nella seconda parte del match non c’e’ stata storia. Napoli più forte, Brindisi in crisi e in difficoltà. 72 a 45 all’ultimo intervallo peri padroni di casa. Solo nell’ultimo quarto la squadra brindisina ha un sussulto d’orgoglio, approfittando di un calo di tensione dei csmpani, chiudendo in vantaggio il parziale del tempino. Ma non e’ stato sufficiente a recuperare tutto svantaggio. Napoli vince per 90 a 71.

Miglior realizzatore Zubcic con 24 punti. Per Brindisi Morris con 13. Mercoledì si torna in Europa con la trasferta a Tallin, in Estonia.