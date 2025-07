Basket – Quarta torna in biancoazzurro. E’ capo allenatore under 17 della Valtur

GIANLUCA QUARTA TORNA IN BIANCOAZZURRO: CAPO ALLENATORE UNDER 17 VALTUR BRINDISI

Valtur Brindisi è lieta di annunciare il ritorno nella famiglia biancoazzurra di Gianluca Quarta, parte integrante dello staff allenatori del settore giovanile che andrà ad arricchire con le sue qualità tecniche e umane.

Dalla grande esperienza nel mondo cestistico giovanile, formatore Nazionale del Comitato Nazionale Allenatori FIP e referente tecnico territoriale Puglia, sarà il capo allenatore della leva Under 17 Valtur Brindisi con l’obiettivo di formare atleti nel periodo più delicato della crescita dal punto di vista della tecnica individuale e conoscenza del gioco.

Per coach Quarta si tratta di un gradito ritorno in società, dove nel corso degli anni ha ricoperto i ruoli di responsabile tecnico e assistant coach nella stagione 2017/18, e allenatore del settore giovanile nella stagione 2022/23.

Una carriera importante in squadre di club (Monteroni, Pescara, Nardò e Verona, Lecce e Reggio Emilia) e con la Nazionale Italiana, due volte assistente Under 16 alle edizioni Eurobasket 2006 in Lituania e 2009 in Spagna, e capo allenatore nel 2015 in occasione dell’edizione All Star Game Under 20 in Francia.