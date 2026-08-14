Basket – Riccardo Guadalupi è il nuovo preparatore atletico della Dinamo Brindisi

Riccardo Guadalupi è il nuovo preparatore atletico della Dinamo Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso di Riccardo Guadalupi nello staff tecnico

della prima squadra per la stagione 2026/2027 nel ruolo di preparatore atletico.

Laureato in Scienze Motorie, Sportive e della Salute, Guadalupi entra a far parte dello staff tecnico

che accompagnerà la Dinamo Brindisi nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, mettendo

le proprie competenze al servizio della preparazione fisica della prima squadra. Il suo ingresso si

inserisce inoltre nel progetto tecnico condiviso con la Valtur Brindisi, con particolare riferimento

alla formazione Under 19, dove Guadalupi affiancherà lo staff composto da coach Esteban Sanchez

e dall’assistant coach Cristian Cifuentes.

All’interno del progetto Valtur, il nuovo preparatore atletico seguirà inoltre la preparazione fisica delle

formazioni giovanili, dall’Under 13 fino all’Under 19, contribuendo a costruire un percorso di

crescita atletica coerente e progressivo per i giovani cestisti. La sua presenza permetterà di creare una

continuità di lavoro tra la prima squadra della Dinamo e il percorso Under 19 della Valtur, rafforzando

ulteriormente la collaborazione tra le due realtà.

Con l’arrivo di Riccardo Guadalupi, si completa lo staff tecnico della Dinamo Basket Brindisi per la

stagione 2026/2027, che vedrà coach Sanchez alla guida della squadra, affiancato da Cifuentes e

Francesco Ferrienti, oltre che dal nuovo preparatore atletico.