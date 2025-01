Basket. Rinasce la Valtur. Battuta la vicecapolista Udine

Nuova vita per la Valtur Brindisi dopo il divorzio da Allen. La squadra di Bucchi ha ritrovato il gioco e la grinta dei tempi migliori e sbanca il campo della vicecapolista Udine per 90 a 79. Primi due quarti equilibrati. A metà gara 39 a 37 per i biancazzurri. Poi, come spesso accade in questo campionato, la squadra di Bucchi ha steccato il terzo quarto, lasciando il campo ai friulani. All’ultimo intervallo Udine avanti per 63 a 58. Discorso diverso nell’ultimo quarto. Brindisi domina e con il parziale pazzesco di 32 a 16 riesce a ribaltare il risultato e a vincere per 90 a 79. Il neo acquisto Brown chiude con 11 punti. Miglior realizzatore Ogden con 25 punti. Si torna in campo mercoledì prossimo in casa contro la capolista Rimini.