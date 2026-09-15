Basket – Rinviata l’amichevole tra Rossotono Mesagne e Monopoli

Rossotono New Virtus Mesagne comunica che l’amichevole contro Action Now Monopoli, in programma domani Mercoledì 16 Settembre alle Ore 19:30, è stata annullata. Abbiamo ricevuto una comunicazione nella giornata di ieri nella quale Monopoli manifestava la propria impossibilità a partecipare a causa di numerosi infortuni nel proprio roster. In pochissimo tempo è stato difficilissimo organizzare una nuova gara, grazie alla disponibilità della Messapica Ceglie, che ringraziamo pubblicamente, possiamo comunicare che Giovedì 17 Settembre alle Ore 20:00 avrà luogo la gara Rossotono New Virtus Mesagne – Messapica Ceglie presso il nostro Pala “De Francesco”. L’occasione è utile per ringraziare di vero cuore gli amici della Belfika Mesagne che ci hanno ceduto il loro spazio d’allenamento consentendoci di programmare la gara. L’ingresso sarà gratuito