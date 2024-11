Basket – Risorge la Valtur a Cremona!!!

Primo, insperato ma convincente successo esterno per la Valtur Brindisi nella gara valida per la nona giornata. La squadra di Bucchi mette fine alla lunga striscia di risultati negativi vincendo la gara infrasettimanale sul campo della Ju.Vi Cremona, squadra in zona play off, per 97 a 81.

Primo tempo da favola per Almeida e compagni. Netto predominio e parziali nettamente a favore dei biancazzurri. 30 a 23 nel primo quarto e 31 a 18 al secondo tempino per in incredibile 61 a 41. Una curiosità. Finirà la Valtur aveva segnato con una media di 65 punti, poco più dei punti segnati in questo primo tempo. Più equilibrato il terzo periodo anche se la Valtur controlla bene il rientro degli avversari. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 81 a 59. Ultimo quarto giocato solo per le statistiche. Vince la Valtur Brindisi per 97 a 81 . Una grande iniezione di fiducia pet il rilancio in classifica. Domenica gara interna contro Udine.