BASKET – RISORGE L’HAPPYCASA E BATTE VENEZIA

Basket: risorge la Happy Casa. Battuta Venezia

Gara di mezzogiorno per la Happy Casa Brindisi che ha ospitato al PalaPentassuglia il forte Venezia degli ex Moraschini e Willis.

Ha vinto Brindisi per 75 a 63. Partita dal basso punteggio per i tanti errori al tiro. Quintetto titolare Brindisi con Reed, Burnell, Mezzanotte, Perkins e Mascolo. Risponde Venezia con Parks, Freeman, Granger, Watt e Brooks. Primo canestro solo dopo due minuti con il tiro di Parks per gli ospiti. Ma la Happy Casa risponde e si porta sil 5 a 2 con la tripla di Burnell. Si segna poco con tanti errori al tiro e di passaggio sooprattutto nella squadra lagunare che non riesce ad attaccare la difesa a zona dei padroni di casa. Percentuale disastrosa nel tiro da tre punti. Brindisi, di contro, va avanti nel punteggio con i tiri liberi. Al primo intervallo Happy Casa avanti per 17 a 6. In avvio di secondo tempino Venezia inizia a ruggire da tre punti e a provare a rientrare in gara. 19 a 12 al terzo minuto e Spissu segna la sua prima tripla. Ma e’ Freeman per gli ospiti il giocatore che tenta di ricucire lo svantaggio con canestri in sequenza. Brindisi non è più precisa come nel primo tempino e Venezia si porta a – 3 con un’altra tripla di Spissu. Primo vantaggio Venezia a un minuto dal termine con l’ennesima tripla di Freeman. Ma risponde da par suo Mascolo. All’intervallo lungo, Brindisi avanti per 31 a 29. In avvio di terzo tempino la Happy Casa ritrova la grinta del primo quarto e la precisione al tiro da tre punti con Reed. 39 a 31 al terzo minuto. Ora regna equilibroo sia pur con una minor precisione al tiro. Vantaggio sempre ben saldo nelle mani di Perkins e compagni. All’ultimo intervallo, Happy Casa avanti per 52 a 47, grazie alla vena ritrovata di Reed. Ed e’ Mascolo invece che da la giusta spinta a Brindisi in avvio dell’ultimo tempino. +12 Brindisi e Venezia chiede tume out. Ed e’ il vantaggio decisivo per gli uomini di Vitucci. Vince la Happy Casa Brindisi per 75 a 63. Miglior realizzatore Reed con 28 punti.