BASKET – SCIVALES CONFERMATO TRA I LUNGHI DELLA DINAMO LIMONGELLI BRINDISI

Andrea Scivales confermato nel reparto lunghi della Limongelli Dinamo Brindisi

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la conferma per la stagione 2022/2023 di Andrea Scivales, pivot di 200 cm per 100 chili.

Nato l’8 maggio 2003 a Brindisi, cresce nel vivaio dell’Invicta Brindisi per poi trasferirsi in prestito all’Aurora Brindisi. Con la formazione biancoblu partecipa a diversi campionati regionali e raggruppamenti nazionali, mettendosi in mostra grazie alle capacità tecniche e alla forte fisicità: le sue prestazioni gli permettono di partecipare nel 2016 al Torneo delle Regioni, rappresentando la Puglia. Successivamente il trasferimento, sempre in prestito, alla New Basket Brindisi, sotto la guida di Antonio Cristofaro, attuale coach della Dinamo, con la quale disputa il campionato Under 16 d’Eccellenza, risultando il secondo miglior marcatore della squadra con 14,3 punti di media e un high score di 25 punti. Sempre nel 2018/2019, in doppio tesseramento, è componente della formazione dell’Invicta Brindisi che partecipa al campionato di Serie C Silver pugliese.

La doppia esperienza prosegue anche nella stagione 2019/2020: disputa i campionati Under 18 Eccellenza e Under 20 con la maglia dell’Happy Casa Brindisi e il campionato di Serie D con l’Invicta. Nella stagione 2020/2021 ha partecipato al campionato U18 Eccellenza con la Fortitudo Francavilla vincendo il titolo di campione regionale, risultando uno dei migliori giocatori del torneo.

In quella stessa annata, sfortunatamente mai iniziata a causa del Covid, la Dinamo acquista a titolo definitivo il cartellino del giovane pivot: una scelta ripagata nella scorsa stagione quando Andrea è stato definitivamente aggregato alla squadra vincitrice del campionato di Serie C Silver in qualità di primo cambio dei lunghi, disputando 30 gare con 4 punti di media (high score a Trani con 14 punti) e contribuendo fattivamente alla vittoria del campionato.

Nella stagione che si appresta ad iniziare “Sciva” dovrà mettere a frutto l’esperienza maturata dal precedente campionato per raggiungere lo step tecnico successivo e dimostrare così tutto il suo valore, anche in un campionato complesso come quello della C Gold. Sarà, inoltre, protagonista della formazione Under 19 della Dinamo Basket Brindisi nel prossimo campionato regionale.