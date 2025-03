Basket. Sconfitta al fotofinish per la Valtur Brindisi

Vittoria sul nastro del traguardo per Cento che supera la Valtur fin Bucchi pet 77 a 76. Partita bella dal punto di vista agonistico. E’ diventata spettacolare nella seconda parte.

Valtur in campo con Brown, Calzavara, Arletti, Radonjic e Ogden. In casa emiliana Devoe, Berlino, Davis, Benvenuti e Nobile. PalaPentassuglia gremito. Presenti anche una decina di tifosi emiliani. Gara equilibrata. Punteggio basso in avvio di gara con le difese più determinate e argute degli attacchi. Entra Del Cadia per i biancazzurri e si vede più pericolosità sotto i tabelloni. Poi, la partita diventa più godibile e spettacolare. Del Cadia è Ogden i più produttivi per i padroni di casa. In casa Cento e’ Devoe il migliore dei suoi. Primo quarto vantaggio per Cento sul punteggio di 18 a 14. Il secondo quarto vede un gioco più veloce e produttivo su entrambi i fronti. Se ne giovano punteggio e spettacolo, ma si e’ sempre punto a punto e sul filo dell’equilibrio. A metà gara, Brindisi avanti 37 a 36. Cento parte bene nel terzo quarto riprendendosi il vantaggio. Qualche errore di passaggio dei biancazzurri favorisce l’ allungo degli ospiti. La gara e’ nervosa con alcune decisioni arbitrali molto opinabili. 53 a 46 a metà tempino per Cento. E’ ancora Davoe il giocatore che e’ più’ preciso tra gli emiliani. Difficile da marcare, il play ferrarese ha fatto letteralmente impazzire i pari ruolo di coach Bucchi. All’ultimo intervallo Cento avanti 59 a 53, con gli ospiti che hanno sprecato tre azioni per allungare ancora, perdendo due palloni e commettendo un fallo negli ultimi secondi. Nell’ultimo quarto Cento prova a dare la spallata decisiva. Brindisi resta in scia, sia pur giocando male in attacco. A metà tempinonBrindisi dimezza lo svantaggio con un canestro di Calzavara che scalda il pubblico di casa. Ed e’ ancora Cakzavara che approfitta di palloni persi dagli avversari per superficialità, segnando la tripla del -2 a due minuti e mezzo dalla sirena. Brindisi più concentrata degli ospiti nel finale. Poi e’ Del Cadia, migliore in campo, a pareggiare il punteggio sul 71 pari. Il PalaPentassuglia e’ una bolgia con i decibel ad altissimi livelli. Brindisi trova la tripla con Calzavara del +1 ad un minuto dal termine. Poi due tiri liberi per Cento, molto contestati dal team brindisino, consentono a due secondi dal termine il vantaggio a Cento. Ultimo attacco per Brindisi ma il tiro di Calzavara e’ fuori mira. Finisce con la vittoria di Cento e con Brindisi che vede allontanarsi i playoff. Miglior realizzatore Devoe con 26 punti. Per Brindisi Ogden con 16. Domenica derby contro Nardo a Lecce.