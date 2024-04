Basket. Sconfitta dolorosissima per la Happy casa

Ora la Happy casa Brindisi ‘ davvero con quasi i due piedi in A/2. Decisiva è deleteria la sconfitta odierna sul campo di Reggio Emilia per 74 a 66. Ora la situazione e’ complicata. Treviso ha perso il suo match, ma ora ai veneti basterà vincere una gara nelle prossime tre per essere salvi. In serata e’ atteso il risultato di Varese.

Brindisi in campo con Washington, Bayehe, Bartley, Sneed e Laszewski.

Risponde Reggio Emilia con Galloway, Faye, Uglietti, Vitali e Chillo. Primi punti per i biancazzurri con Bayehe. Ma Reggio Emilia fa la partita, con Brindisi impacciata. Primo tentativo di fuga degli emiliani sul punteggio di 14 a 3. Time out Brindisi per schiarirsi le idee, davvero poche e confuse. Esce bene dal time out Brindisi e Laszewski prova a ricucire lo strappo con 5 punti consecutivi. Entra anche Laquintana che da’ la giusta scossa e la Happy casa e’ in scia sul -5. Al primo intervallo 21 a 16 per Reggio Emilia. La Happy casa domina l’avvio del secondo quarto. Bayehe riporta il punteggio in parità al quarto minuto. Reggio Emilia non ha più la precisione della prima frazione. Bayehe però commette subito il quarto fallo ed e’ una grossa perdita sotto i tabelloni. I padroni di casa continuano a sbagliare tanto in attacco. Poi e’ Smith che rida’ la carica a Reggio Emilia e Vitali piazza la tripla che da’ il +11. Brindisi prova a rispondere con un super Morris. Non pervenuto per ora Sneed. Brindisi però’ torna in confusione e all’intervallo lungo Reggio Emilia scappa sul + 16, 44 a 28. Piccola reazione dei biancazzurri nella seconda parte di gara. All’ultimo intervallo Reggio avanti per 56 a 48. Equilibrio nell’ultimo quarto con gli emiliani che mantengono il vantaggio chiudendo il match a proprio favore per 74 a 66.