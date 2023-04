BASKET – SCONFITTA INDOLORE PER L’HAPPYCASA

Basket: sconfitta indolore per la Happy Casa a Brescia.

Con la qualificazione ai play off gia’ certa, grazie alla sconfitta di Pesaro, l’Happy Casa Brindisi ha giocato più serenamente sul parquet di Brescia. Gara equilibrata e un po’ a strappi, ma senza acuti e agonismo particolari. Ha vinto Brescia per 75 a 69. Ma sia Brindisi che i lombardi sono nei playoff. In avvio, Vitucci ha schierato Mascolo, Lamb, Burnell, Perkins e Bowman. Parte meglio la squadra lombarda con un super Della Valle. Al primo intervallo Brescia avanti per 21 a 13. Riscossa Brindisi nel secondo quarto. Bowman suona la carica per gli ospiti e la gara torna in equilibrio. A metà gara Brescia avanti 37 a 32. Nella seconda parte di gara Brescia fa davvero la Leonessa e riprende un buon vantaggio. All’ultimo intervallo, lombardi avanti per 55 a 44

Anche nell’ultimo tempino, la squadra bresciana controlla il rientro dei pugliesi

Alla fine Brescia vince per 75 a 69. Domenica ultima partita della stagione regolare. La Happy Casa Brindisi ospita Trieste. Poi saranno playoff.