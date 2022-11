BASKET – SCONFITTA L’HAPPYCASA IN EUROPA CUP

Basket’: sconfitta per la Happy Casa Brindisi in Europa Cup

Sul campo di Veroli, nel Lazio, la Happy Casa Brindisi ha affrontato i padroni di casa di Kiev per il quarto turno in Fiba Europa Cup. Ha vinto la squadra ucraina di Budivelnyk per 93 a 83. Avvio di gara veloce e spettacolare su entrambi i fronti, con un punteggio molto alto. La Happy Casa Brindisi dimostra di avere voglia di giocare bene e al primo intervallo e’ avanti per 27 a 23. Anche in avvio del secondo quarto la squadra di Vitucci appare concentrata, con gli ucraini di Kiev in scia comunque ai biancazzurri. Crollo della Happy Casa invece nella seconda parte del tempino. Gli ucraini ne approfittano e riescono a costruire un vantaggio di 10 punti. A metà gara Kiev avanti per 45 a 35. Nel terzo quarto Kuev aumenta il vantaggio per poi controllare il match nell’ultimo tempino. Vince Budivelnyk per 93 a 83 e si conferma in vetta alla classifica.