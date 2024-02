Basket. Scontata sconfitta della Happy casa a Milano

La Happy casa Brindisi perde in casa dell’Olimpia Milano per 69 a 55, dando qualche grattacapo ai forti avversari nel primo tempo. Ovviamente non era questa la gara in cui Brindisi doveva dimostrare qualcosa. Troppa differenza tecnica tra le due formazioni. Brindisi ha comunque lottato.

Questo il quintetto di Brindisi: Senglin, Morris, Sneed, Bayehe e Laszewski. Risponde l’Olimpia con Tonut, Melli, Napier, Voigtmann e Shields. Parte bene Milano, mentre Brindisi non ha il giusto approccio. Senglin commette subito due falli e al suo posto entra Bartley, che però’ esce subito per infortunio. 5 a 0 subito per i lombardi. Morris suona la carica con la sua prima tripla. E la carica di Morris contagia la squadra tanto che Brindisi si porta in vantaggio di un punto. E coach Messina chiama time out. Rientra Bartley per i biancazzurri. Al primo intervallo Brindisi in vantaggio 14 a 13. Al rientro in campo Milano fa la voce grossa e riprende il comando del match con 6 punti di vantaggio. In ogni caso i biancazzurri non si demoralizzano e tengono botta nel migliore dei modi ai tentativi di allungo di Melli e compagni. Punteggio sempre molto basso e gioco davvero brutto su entrambi i fronti. All’intervallo lungo Milano avanti per 36 a 25. Nel terzo quarto l’Olimpia gioca meglio mentre la Happy casa fa tanta fatica, sbagliando tanto in attacco. Qualche sprazzo di bel gioco di Bartley e Sneed, ma niente più’. All’ultimo intervallo Milano avanti per 55 a 42. Nell’ultimo quarto Milano mantiene la guida del match, ma non affossa qualitativamente i biancazzurri. La Happy casa fa quel che può, perdendo comunque con dignità. Alla fine Milano ha vinto per 69 a 55. Miglior realizzatore Sneed con 17 punti. Ora due settimane di pausa per le finali di Coppa Italia e per gli impegni della Nazionale. I tifosi sperano nell’ arrivo di un pivot.