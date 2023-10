BASKET – SECONDA SCONFITTA PER L’HAPPYCASA

Basket. Ancora ko per Happy Casa Brindisi

Seconda gara di campionato e seconda sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Corbani cede nel finale a Tortona per 69 a 68. Happy Casa entra bene in partita, in modo determinato e concentrato. Se ne giova sia il livello di qualità che quello agonistico del gioco del team di Corbani. Primo quarto avanti Derthona per 17 a 16. Tanto equilibrio nel secondo quarto. Ritmi sempre molto bassi. A metà gara 37 pari. Nel terzo quarto esce meglio dallo spogliatoio Derthona.

La Happy Casa Brindisi fa un po’ fatica a stare dietro ai padroni di casa. All’ultimo intervallo, Derthona avanti per 55 a 50. Finale emozionante. La Happy Casa si rimette in scia dei padroni di casa. Si gioca punto a punto. Alla fine vincono i padroni di casa per 69 a 68.