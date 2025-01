Basket – Serata complicata per la Dinamo, la Virtus Molfetta passa al PalaZumbo

La Dinamo Brindisi si arrende tra le mura amiche alla Dai Optical Virtus Molfetta con il punteggio di 62-71 nella decima giornata di ritorno, penultima della stagione regolare. Una gara complicata per i padroni di casa che hanno faticato al tiro, in particolare dalla lunga distanza (4/23), mentre gli ospiti hanno mostrato maggiore precisione con un 35% da tre punti.

Coach Cristofaro schiera Stonkus, Datuowei, Beltadze, Di Ianni e Pulli nello starting five. L’avvio è tutto di marca barese, con un parziale di 6-0 che costringe i brindisini a rincorrere. Dopo oltre due minuti di digiuno offensivo, Stonkus e Di Ianni sbloccano la Dinamo, ma dall’altra parte Sirakov si dimostra preciso e chiude il primo quarto sul 16-18 per gli ospiti. Nel secondo quarto la partita rimane equilibrata nei primi minuti, ma Molfetta alza il ritmo e con Gulley si porta sul +9 (27-36 al 17’). Dalla panchina Greco porta energia con 5 punti consecutivi, permettendo alla Dinamo di andare all’intervallo sotto di cinque lunghezze sul 32-37.

La ripresa si apre con un ottimo momento per la Dinamo, che grazie a un parziale di 10-4 firmato dalle triple di Stonkus e Calò trova il primo vantaggio sul 42-41. Tuttavia, Molfetta risponde prontamente con Sirakov mentre l’attacco brindisino si inceppa, concedendo agli ospiti il nuovo allungo per il 48-56 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, la Virtus raggiunge subito la doppia cifra di vantaggio, con Gulley che firma il massimo scarto sul 51-66. La Dinamo non si arrende e prova a reagire con un break personale di Beltadze, che segna 9 punti consecutivi riducendo lo svantaggio a soli sei punti (60-66) a un minuto dal termine. Tuttavia, la precisione dalla lunetta dei baresi chiude definitivamente i giochi, consegnando alla Virtus Molfetta il successo al PalaZumbo.

La Dinamo Brindisi tornerà in campo domenica 2 febbraio alle 18:00 per l’ultima giornata della stagione regolare, in trasferta contro il Basket Corato, prima di affrontare la seconda fase del campionato.

Dinamo Basket Brindisi – Dai Optical Virtus Molfetta 62-71 (16-18, 32-37, 48-56, 62-71)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 7, Pulli 2, Stonkus 15, Calò 5, Di Ianni 12, Beltadze 13, Taurisano – All. Cristofaro

Virtus Molfetta: Giovara 3, Filtness 10, Bertoni 8, Bergamo 2, Savoia, Seck, Natalini 7, D’apice, Gulley 24, Jankovic, Balladino 2, Sirakov 15 – All. Fabbri

Arbitri: Amatori di Brindisi – Tornese di Monteroni di Lecce (Le)