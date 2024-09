Basket – Stop agli abbonamenti. Da domani in vendita i viglietti per l’esordio contro Avellino

A PARTIRE DALLE ORE 10:00 DI LUNEDÌ 23 SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER L’ESORDIO CASALINGO AL PALAPENTASSUGLIA NEL DERBY DEL SUD BRINDISI-AVELLINO. TICKETS IN VENDITA DA €12 ONLINE E AL NBB STORE.

Si comunica che la fase di vendita libera della campagna abbonamenti Valtur Brindisi per la stagione sportiva 2024/25 è terminata alle ore 20:15 di sabato 21 settembre. Le tessere sottoscritte sono 1631.

A partire dalle ore 10:00 di lunedì 23 settembre, sarà possibile acquistare online su Vivaticket i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra in occasione del derby del Sud con Avellino in programma domenica 29 settembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia.



A partire dalle ore 16:45 di lunedì 23 settembre, l’acquisto dei biglietti sarà perfezionabile anche al New Basket Store, chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni dalle ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.

La partita è configurata in categoria di prezzo B, per cui i biglietti saranno in vendita a partire da €12.

Si ricorda di seguito che le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)

ESORDIO CASALINGO:

Valtur Brindisi vs Avellino Basket |CATEGORIA B|– domenica 29 settembre ore 18:00

TICKETS IN VENDITA: