Basket. Tanto entusiasmo per la New Basket Valtur Brindisi

Il colpo d’occhio ha sorpreso coach Brienza e i giocatori alla loro prima esperienza a Brindisi. La presentazione è della squadra della Valtur Brindisi e’ stata come sempre un evento spettacolare ai piedi della Scalinata virgiliana. Un muro umano che ha trascinato via via una gioia immensa nel vedere uno ad uno tutti i giocatori che indosseranno la maglia biancazzurra. Dai piu’ giovani al meno giovane ma piu’ motivato di tutti, il capitano Andrea Cinciarini. Il presidente Nando Marino ha scoperto le sue carte: c’è da vincere questo campionato per tornare in serie A1. Lo stesso obiettivo che hanno Cinciarini, Miani, Esposito e Fantoma, reduci dalla delusione della scorsa stagione. E con loro anche i nuovi arrivati Caroti, Mastellari, Ellis, Williams, Del Cadia, Ray, che inizierà’ il campionato in attesa del recupero di Ellis. La Valtur Brindisi ha scoperto le sue carte. Ora sarà il campionato a confermare questa voglia di primato. Si inizierà’ il 27 settembre a Cremona. Questo sabato, intanto, c’è un gustoso prologo col trofeo Pentassuglia tra Brindisi e Ruvo al PalaPentassuglia (ore 20.30).